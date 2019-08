Umleitung: Sperrung in Wachenroth

Ab Montag, 2. September, ist die Kreisstraße ERH 23 von Wachenroth in Richtung Kleinwachenroth bis voraussichtlich Freitag, 20. September, gesperrt. Es wird eine neue Wasserleitung verlegt.

Der Verkehr wird ab Wachenroth über die Staatsstraße 2260 nach Simmersdorf, Horbach und Weingartsgreuth nach Kleinwachenroth umgeleitet.

Shuttlebus eingerichtet

Die Linie 207 fährt direkt von Mühlhausen nach Wachenroth. Wer nach Simmersdorf, Horbach, Hammermühle, Weingartsgreuth oder Kleinwachenroth möchte, steigt an der Haltestelle Marktplatz in Mühlhausen in den Shuttlebus um. Er bringt Fahrgäste zu den normalen Fahrtzeiten der 207 in die genannten Ortschaften.

Für die Haltestelle Wachenroth Hauptstraße ist in der Gartenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestelle Wachenroth Kaspar-Röckelein-Straße entfällt während der Sperrung.

Fußgänger nicht betroffen

Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen. Auch die Mülltonnen werden wie gewohnt geleert. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Unannehmlichkeiten. red