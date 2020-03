Umleitung in Pretzfeld

Wegen Erd- und Rohrleitungsbauarbeiten ist die Kreisstraße FO 2 (Hauptstraße) in Pretzfeld von der Kreuzung Walter-Schottky-Straße bis zum Rathaus Pretzfeld ab Montag, 30. März, bis Freitag, 29. Mai, vollständig gesperrt. Die Walter-Schottky-Straße ist auf Höhe der Kreuzung Hauptstraße halbseitig gesperrt. Die Durchfahrt von der B 470 in Richtung Wannbach wird daher mit einer Ampel geregelt. Die Umleitung erfolgt über die B 470.

Die Buslinie 222 Forchheim - Egloffstein - Gößweinstein muss in Pretzfeld umgeleitet werden und kann in dieser Zeit die Haltestellen Altreuth, Schule und Am Backofen nicht bedienen. Fahrgäste werden gebeten, an der Haltestelle Post zuzusteigen. In Kirchehrenbach können die Haltestellen Ortsmitte und Sonnengarten nicht angefahren werden, Fahrgäste können am Bahnhof zusteigen. Die Frühfahrt der Linie 221 nach Forchheim fährt Pretzfeld nach Fahrplan an. Sie wird über die Modleinsgasse zum Backofen umgeleitet. Fahrgäste aus der Altreuth können am Vorabend ihrer Fahrt unter Telefon 09191/86-2511 (AST-Zentrale, 19 bis 22 Uhr) einen Rufbus zur nächsten Haltestelle bestellen. Nähere Infos zum Rufbus sind auf der Internetseite des Landratsamts Forchheim lra-fo.de zu finden. Für die Schülerbeförderung wird für den Fall der Wiederaufnahme des Schulbetriebes nach den Osterferien, eine gesonderte Regelung getroffen werden. Hierzu wird es zeitnah weitere Informationen geben. red