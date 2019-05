Umleitung beinhaltet attraktiven Umweg

Nachdem im letzten Jahr im Bereich des Hausener Wehrs umfangreiche Baumaßnahmen einschließlich der Errichtung eines neuen Übergangs vorgenommen wurden, mussten Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer die Umleitungsstrecke nach Reundorf über Weingarten nehmen.

Da das Wehr seit kurzem nach Fertigstellung des Übergangs wieder begehbar ist, wird diese Umleitungsstrecke hinfällig, so dass Wanderer wieder auf kurzem Weg auf dem Keltenweg B oder dem Pilgerweg von Hausen nach Reundorf gelangen. Da jedoch gegenwärtig umfangreiche Maßnahmen im Zuge des Kiesabbaus zwischen Kösten und Reundorf beginnen, muss ein anderer Steckenabschnitt ganz in der Nähe umgeleitet werden, der diesmal den 2er-Weg betrifft (siehe Karte).

Erst später abbiegen

Möchte man auf Letzterem vom Brunnen in der Ortsmitte von Kösten aus (bei Wander- und Hinweistafel) nach Reundorf gelangen, so steuert man nicht mehr wie bisher in östliche Richtung den Verkehrskreisel an, sondern zweigt nach etwa 100 Metern auf der Straße Richtung Kloster Banz links Richtung Weingarten ab. Dies entspricht im Grunde der Trasse des Radwegs nach Reundorf. Der Umweg dieses nicht unattraktiven Abschnitts hält sich allerdings in Grenzen. Die Strecke ist bereits neu markiert. Die alten Markierungszeichen auf dem verworfenen Abschnitt werden, soweit nicht schon geschehen, noch entfernt. rein