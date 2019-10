Entgegen der Informationen bei der Stadtratssitzung am Montag wird es doch eine halbseitige Umleitung während der Bauarbeiten ab 28. Oktober auf der B 287 nördlich von Münnerstadt geben. In Richtung Bad Neustadt wird der Verkehr auf der B 287 geleitet, in Richtung Münnerstadt über den Wiesenweg. Am 22. November soll alles fertig sein. tm