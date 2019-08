Im Gedränge im Bereich des "Bermuda-Dreiecks" in Kronach wurde am Mittwoch gegen 22.30 Uhr einer jungen Frau ihre Umhängetasche entwendet. Sie hatte zunächst in dem Gedränge nichts davon gemerkt, vermisste jedoch später ihre Tasche, in der sich persönliche Gegenstände befanden. pol