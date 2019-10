Umgestürzte Bäume blockierten Staatsstraße

Alarmiert durch das Straßenbauamt wurden jetzt die Feuerwehr Muggendorf und die Fachberater des THW Kirchehrenbach nach Doos gerufen. Umgestürzte Bäume blockierten dort die Staatsstraße 2191 und einen angrenzenden Parkplatz. Die Feuerwehr übernahm vor Ort die Beseitigung des Baumes von der Staatsstraße, damit der Verkehr wieder fließen konnte. Für den Abtransport eines Baumes vom Parkplatz wurde die Bergungsgruppe des THW Kirchehrenbach hinzugezogen. Zudem war ein weiterer Baum in einer bedrohlichen Schieflage, so dass er vorsorglich von den Helfern gefällt wurde. Aufgrund der Länge der Baumstämme sägten die THWler diese in kürzere Stücke, was einen Abtransport leichter machte. Foto: Sandra Dummer