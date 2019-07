Im Mehrzweckraum der Adam-Riese-Halle findet am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr eine öffentliche Stadtratssitzung statt. Themen sind dabei die Vorstellung des überarbeiteten Entwurfs zur Innenstadtgestaltung in der Bahnhofstraße sowie die Straßenbenennung im Baugebiet "Am Stadtweg" in Unterzettlitz. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Verkehrsregelung in der St.-Veit-Straße sowie die Bedarfsanerkennung von Hortplätzen. red