Umgebauter Golf fällt auf

Die Polizei zog in Haßfurt ein Auto aus dem Verkehr, das wegen technischer Veränderungen nicht mehr zugelassen war. Dem Pkw-Fahrer drohen strafrechtliche Folgen.

Mehrere Verstöße

Am Dienstag gegen 21.45 Uhr entdeckte eine Streife in der Zeiler Straße einen auffallenden VW Golf. Bei der anschließenden Kontrolle wurden am Fahrzeug des 19-Jährigen mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung festgestellt. So waren unter anderem ein Sportauspuff und Sportfilter verbaut sowie die Abgaskappe dauerhaft geöffnet, Kennzeichen mit Magneten angebracht und Spiegelblinker rot foliiert. Die Weiterfahrt bis zur Wohnanschrift erfolgte in Begleitung der Streife. Weitere Fahrten bis zur Behebung der Mängel wurden unterbunden. Eine Anzeige für den Autofahrer folgt. red