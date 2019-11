Umgangsformen im Geschäftsleben

Körpersprache, Dresscode, Businesstalk - neben Fachkompetenz ist sicher auch das persönliche Auftreten wichtig für geschäftliche Erfolge. In einem Workshop der Volkshochschule können die Teilnehmer am Samstag, 9. November, die passenden Umgangsformen lernen. Der Kurs findet von 10 bis 16 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red