Umgang mit Urlauber-Daten

Der Verein Natur- und Lebensraum Rhön e.V., Förderverein des Biosphärenreservates, veranstaltet in Kooperation mit dem Landkreis Fulda und dem Kreisbauernverband Fulda/Hünfeld eine Infoveranstaltung zu der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei für Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof und Bauernhof als Klassenzimmer. Diese Infoveranstaltung findet am 14. Oktober, 19 Uhr, im Groenhoff-Haus auf der Wasserkuppe im Medienraum statt.

Ronald Baranowski ist externer Datenschutzbeauftragter. Als Experte in Sachen Datenschutz wird er in einem Vortrag auf die Umsetzung der DSGVO für landwirtschaftliche Betriebe eingehen. Die Teilnehmer erwartet ein spannender Austausch zu diesem Thema, heißt es in der Pressemitteilung. Jeder hat sich sicher schon mal gefragt, wie gehe ich mit den personenbezogenen Daten meiner Buchung um? Wer darf diese Daten nutzen? Wofür darf ich die Daten noch nutzen? Diese und andere Fragen versucht Baranowski zu beantworten. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Der Verein lädt alle, die eine Übernachtungsmöglichkeit auf ihrem Bauernhof in der hessischen Rhön anbieten oder bei der Arbeitsgruppe Bauernhof als Klassenzimmer mitmachen, ein, teilzunehmen. Interessenten werden gebeten, sich bei Janet Emig, Landwirtschaftliche Beratung des VNLR, Tel.: 06654/961 20, anzumelden. red