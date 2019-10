"Oh! Verzeihung - Vom Umgang mit Sünde und Schuld" lautet das Thema einer Veranstaltung am heutigen Freitag in Weißenohe. Der Referent ist der gebürtige Neunkirchner Beda Maria Sonnenberg, Abt vom Kloster in Plankstetten. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Benedikt in Weißenohe. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. map