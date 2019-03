Umgang mit "seelischer Pubertät"

Auch in diesem Jahr bietet der Elternbeirat des Gymnasiums Herzogenaurach einen interessanten und informativen Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Schulentwicklungsteam des Gymnasiums an. Dieses Mal steht ein Thema, das nur indirekt mit der Schule zu tun hat, auf dem Programm.

Referent aus der Uni-Klinik

Oliver Kratz, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeut und Leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Erlangen referiert am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Herzogenaurach über das Thema: "Adoleszenz - die Pubertät der Seele". Hier steht nicht (wie üblich) die allgemeine körperliche Pubertätsentwicklung im Mittelpunkt, sondern die Adoleszenz, die sogenannte "seelische Pubertät".

Aufregend und beängstigend

Diese ist eine bis zu zehn Jahre andauernde, aufregende, aber auch beängstigende Lebensphase - auch für die Eltern. Der junge Mensch sucht Neues und probiert aus, engagiert sich eigenständig in der Gruppe der Gleichaltrigen, empfindet und erlebt Gefühle besonders stark und stellt alle Strukturen kreativ auf den Kopf - oder schreckt manchmal vor all den Änderungen und Möglichkeiten zurück und krallt sich am verlorenen Land der Kindheit fest.

Achterbahn

Der Vortrag beleuchtet diese Achterbahn-Lebensphase aus entwicklungs-psychologischer Sicht und will Eltern Anregungen zum Verstehen sowie auch Hilfe zum Bewältigen dieser Lebensphase vermitteln. Der Elternbeirat bittet um einen Kostenbeitrag von zwei Euro, der an der Abendkasse zu entrichten ist. Einlass ist ab 19 Uhr. Alle an diesem Thema Interessierten sind herzlich eingeladen. red