Umgang mit Grafikprogrammen

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen bietet für Interessierte das Seminar "Marketing in der Arbeitswelt 4.0 - Grafikdesign", ein Seminar aus dem ESF-geförderten Weiterbildungsprojekt "Arbeitswelt 4.0 - digital und kompetent in die Zukunft" an. Die Teilnehmer erwerben die Grundkenntnisse des Grafikdesigns. Das Tagesseminar findet am Dienstag, 3. Dezember, von 8.30 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Firma bitfire GmbH, Geschwister-Scholl-Platz 1, statt. Anmeldungen beim RSG, Tel.: 0971/ 723 62 04, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de sek