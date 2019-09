Umgang mit Diabetes im Alltag

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt und das Klinikum Forchheim Fränkische Schweiz Ebermannstadt laden ein zum Vortrag "Mit Diabetes leben" in den Festsaal des Klinikums, Feuersteinstraße 2, in Ebermannstadt. Die Oberärztin Elisabeth Dewald (Internistin, Diabetologin, Ernährungsmedizin) wird die Entstehungsursachen, die Grundlagen und die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung im Kontext des metabolischen Syndroms beleuchten. Der Vortrag findet statt am Samstag, 21. September, um 10.30 Uhr. red