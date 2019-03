Umfrage sieht Starke deutlich vorn

Wer hat aktuell die besten Aussichten, 2020 als Bamberger Oberbürgermeister gewählt zu werden? Dieser Frage spürt das Anzeigenblatt Wobla in seiner aktuellen Ausgabe nach und hat dazu zusammen mit dem Centrum für Empirische Studien an der Uni Bamberg eine - eigenen Angaben zufolge - repräsentative Umfrage aufgesetzt. Wäre am nächsten Sonntag Wahl und die Parteien hätten sich jeweils auf einen vermuteten Kandidaten festgelegt, fiele das Ergebnis laut Umfrage wie folgt aus: Andreas Starke (SPD) 43 %, Ursula Sowa (GAL) 28 %, Christian Lange (CSU) 19 %, Martin Pöhner (FDP) 3 %, Jan Schiffers (AfD) 3 %, Ursula Redler (BA) 1 %. Eine große Mehrheit der Befragten (91 %) rechnet auch damit, dass Amtsinhaber Starke noch einmal für die SPD antritt - 61 % aller Bamberger und 99 % der SPD-Anhänger würden sich das auch wünschen. Beim Stadtrat deutet sich an, dass dieser deutlich grüner werden könnte. Bei der Frage "Welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben, wenn am kommenden Sonntag Kommunalwahlen wäre?" kam es zu diesem Ergebnis: GAL 34 %, CSU 20 %, SPD 19 %, AfD 7 %, FDP 7 %, Die Linke 3 %, Andere 10 %. red