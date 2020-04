Umfrage der Uni Bayreuth im Landkreis

In dem bayernweiten Forschungsprojekt "Land-Klif" (gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) untersuchen Wissenschaftler von fünf bayerischen Universitäten - unter anderem der Uni Bayreuth - und Hochschulen die Auswirkungen des Klimawandels auf Artenvielfalt und Leistungen von Natur und Landschaft in verschiedenen Lebensräumen. Dabei ist es ihnen wichtig, die Wahrnehmung und Einschätzung verschiedener Akteure zu berücksichtigen. Daher führen sie Umfragen bei Landwirten, Waldbesitzern und Forstwirten, Managern von Naturschutzflächen sowie bei Bürgern durch. Der Landkreis Forchheim wurde dabei repräsentativ für Gebiete mit vergleichsweise hohen Jahresmitteltemperaturen ausgewählt. Im Rahmen des Projekts fanden vergangenes Jahr bei Hallerndorf und Hausen bereits Experimente mit Fokus auf der Insektenvielfalt statt. Der Link zur Umfrage ist: land2020.oekosystemleistung.bayern. Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig und anonym. red