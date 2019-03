Umfeld soll schöner werden

Der Bauausschuss des Landkreises Kulmbach hat in seiner jüngsten Sitzung eine ganze Reihe von Aufträgen vergeben. Neu geregelt wurde der Streusalzbezug, der ab Herbst über die Autobahndirektion Nordbayern und einen Liefer- und Lagervertrag mit der Spedition Schottin Kulmbach erfolgen wird. Bislang hatte das Streusalz die Firma Deutscher Straßendienst in Hannover geliefert.

Mit der Neuregelung spart der Landkreis Kulmbach nach den Worten von Landrat Klaus Peter Söllner (FW) jährlich rund 17 000 Euro. Auch die Nachbarlandkreise Hof und Bayreuth beziehen ihr Streusalz über die Autobahndirektion Nordbayern und lagern es bei der Spedition Schott ein. Diese Möglichkeit besteht jetzt auch für den Landkreis Kulmbach.

Der Kaufpreis pro Tonne betrug zuletzt 65 Euro. Die Ersparnis wird künftig zwischen sieben und 14 Euro pro Tonne betragen.

Die Außenanlage am Landratsamt wird nach Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten die Firma Feustel aus Bayreuth zum Angebotspreis von 103 881 Euro vornehmen. Die Innenrollos baut die Firma Karl Geyer aus Kulmbach für 15 165 Euro ein. Weiter vergeben wurden die Trockenbauarbeiten an die Firma Kamlowski aus Kulmbach für 41 340 Euro, die Estricharbeiten an die Firma Bobyk aus Goldkronach für 7750 Euro und die Schlosserarbeiten an die Firma Wimmer aus Untersteinach für 18 162 Euro.

Die Sanierungsarbeiten an den Kreisstraßen KU 4 zwischen Peesten und Weihermühle (215 255 Euro) sowie K25 von Presseck bis zur Landkreisgrenze Hof (227 290 Euro) führt die Firma Markgraf aus Bayreuth durch. Die Markierungsarbeiten übernimmt die Firma Martin Sperl aus Konzell zum Angebotspreis von 31 416 Euro.

Zur Kenntnis nahm der Bauausschuss die Haushaltsansätze. Für den Bauunterhalt will der Landkreis heuer 825 000 Euro aufwenden, für den Klimaschutz 30 000 Euro. Der Gesamtzuschussbedarf für die Kreisstraßen und den Bereich Tiefbau bewegt sich bei 1,447 Millionen Euro.

Für die weitere energetische Sanierung und bautechnische Sicherheit am Landratsamt sind 802 000 Euro vorgesehen.