Umfassende Arbeiten im A70-Tunnel

Die Wartungs- sowie Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten in den Tunnelröhren "Schwarzer Berg" im Zuge der Maintalautobahn bei Eltmann sind umfangreicher als geplant. Darauf macht die Autobahndirektion Nordbayern aufmerksam.

Entgegen ersten Informationen der Behörde kann die eingerichtete einstreifige Verkehrsführung aufgrund der Instandsetzung von Schadstellen an der Fahrbahndecke im Tunnelbereich und bei den Tunnelzuläufen nicht wie geplant am heutigen Freitag aufgehoben werden. Diese Verkehrsführung wird über das Wochenende beibehalten. Bis zum Ende der Gesamtmaßnahme am Freitag, 20. September, steht den Verkehrsteilnehmern ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Die Sperrungen in der kommenden Woche für die Wartungsarbeiten werden wie geplant ausgeführt. So wird die Tunnelröhre für die Richtungsfahrbahn Schweinfurt von Montag, 16. September, bis voraussichtlich Mittwoch, 18. September, für den Verkehr gesperrt. Danach wird die Tunnelröhre der Richtungsfahrbahn Bamberg von Mittwoch, 18. September, bis voraussichtlich Freitag, 20. September, gegen 12 Uhr gesperrt. red