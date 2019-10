Umbruch ist ein längerer Prozess

Das zweite Spiel für die Bezirksoberliga-Handballer des TV Ebern ist das erste Auswärtsspiel der Saison: Am Sonntag um 16.30 Uhr gastieren sie in der Michelauer Mainfeldhalle beim TV Weidhausen.

Bezirksoberliga, Männer

TV Weidhausen - TV Ebern Beide Mannschaften begegneten sich bereits in der vergangenen Spielzeit im Abstiegskampf der Bezirksoberliga, und auch in dieser Saison werden sich beide wohl eher in den unteren Regionen der Tabelle wiederfinden. Wenngleich der TV Weidhausen am ersten Spieltag mit einem vor allem offensiv überzeugenden 44:33 gegen den TV Gefrees stark in diese Saison gestartet ist und der TVE gerade im Angriff sich gegen die HG Hut Ahorn nicht mit Ruhm bekleckerte. In der letzten Saison gewannen die beiden Kontrahenten jeweils ihr Auswärtsspiel.

In der Sommerpause haben sich die Vorzeichen etwas verändert. Während der TV Ebern den personellen Umbruch radikaler vorantreibt, können die Weidhausener auch weiterhin auf die Erfahrung der Büttner-Brüder setzen. Zudem kehrte Johannes Bauer nach einjährigem Gastspiel beim Landesligisten HG Kunstadt zurück zu seinen Wurzeln. Darüber hinaus kann sich Heimtrainer Steinberger weiter auf sein gutes Torhüterduo Swoboda und Zapf verlassen.

Eberns Coach Kammer musste in dieser Woche seine Jungs nach der herben Auftaktniederlage wieder aufrichten. Sehr deutlich zeigte sich, dass sich die fehlende Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung enorm auf die Abstimmung der einzelnen Mannschaftsteile auswirkte. Dass es gerade in Zeiten des personellen Umbruchs ein längerer Prozess wird, wird sich auch am Sonntag zeigen. Nicht alles wird sich binnen sieben Tage verbessern, und doch gilt im Eberner Lager das Motto, Schritt für Schritt die Fehler abzustellen, zu lernen und als Team zu wachsen. Dazu soll das Fehlerfestival im Angriff minimiert werden.

Bezirksklasse West, Männer

TV Weidhausen II - TV Ebern II

Nach dem gelungenen Saisonauftakt gegen Hut/Ahorn II will der TV Ebern II am Sonntag (18.15 Uhr) versuchen, auch aus Weidhausen etwas mitzunehmen. Die Gastgeber starteten mit einem Remis in die Saison. Es fällt schwer, eine Mannschaft zu favorisieren, wobei der Heimvorteil Weidhausen ein leichtes Plus einräumt.

Bezirksliga, Frauen

TV Ebersdorf - TV Ebern Da die Eberner Damen ihre beiden Spiele in der letzten Saison gegen Ebersdorf gewannen, gehen sie auch am Sonntag (16.15 Uhr) als Favorit ins Rennen. Da noch nicht ganz klar ist, mit welcher Mannschaft der TVE auflaufen kann, sollte das Spiel nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ferner: A-Jugend weiblich, Bezirksoberliga: SV Buckenhofen - TV Ebern (Sonntag, 6. Oktober, 12.15 Uhr) di