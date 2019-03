Umbau im Standesamt

Die Dienststellen der Stadt Kulmbach sind an den Faschingstagen eingeschränkt erreichbar. Am Rosenmontag ist normaler Dienstbetrieb im Rathaus. Am Faschingsdienstag schließt die Stadtverwaltung einschließlich Bauhof, Bücherei am Stadtpark, Stadtarchiv, VHS, Städtebau und Stadtwerken bereits um 12 Uhr.

Da während der Faschingsferien generell wenig Parteiverkehr herrscht, werden im Standesamt zu dieser Zeit Umbauarbeiten stattfinden. Das Standesamt Kulmbach ist daher von Rosenmontag bis einschließlich Aschermittwoch geschlossen.

Am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. März, ist ein eingeschränkter Parteiverkehr zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. Die städtische Tourist-Information in der Buchbindergasse 5 hat am Faschingsdienstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die Museen in der Plassenburg sind am Faschingsdienstag geschlossen.

In der Städtischen Musikschule findet während der Faschingsferien kein Unterricht statt - das Büro ist ebenfalls nicht besetzt. Das Hallenbad der Stadt Kulmbach hat seine Öffnungszeiten den Faschingsferien angepasst. Das heißt: Am Rosenmontag hat es von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet, am Faschingsdienstag von 6.30 bis 14 Uhr und am Aschermittwoch von 6.30 bis 21 Uhr. red