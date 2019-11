Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, 12. November, um 19 Uhr im Rathaus statt. Das Gremium beschäftigt sich mit einem Bauantrag zur Aufstockung eines Wohnhauses in der Hutweidstraße 19 in Hochstadt sowie mit einem Bauantrag zum Umbau eines Anwesens zur Betriebsstätte mit Wohnung im Anger 4. red