Umbau der historischen Mühle in Oberhaid

Die Gemeinderäte von Oberhaid treffen sich am Dienstag, 18. September, um 18.45 Uhr am Eingang des Wertstoffhofes zu einer Besichtigung. Anschließend wird die Sitzung im Rathaus fortgesetzt. Dabei stehen der Umbau und die Sanierung der historischen Mühle in Oberhaid durch die Gemeinde auf der Tagesordnung. Außerdem wird über den Antrag zur Fristverlängerung für den Kiesabbau durch die Firma M. Hartlieb, Stettfeld, abgestimmt. red