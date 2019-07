Um Titel in Ostheim

Die SG Lendershausen/Ostheim ist Ausrichter der Hofheimer Stadtmeisterschaft. Am Donnerstag, 18. Juli (18 Uhr), steht das erste Halbfinale zwischen dem TSV Goßmannsdorf und dem SV Hofheim auf dem Programm. Am Freitag (18 Uhr) steigt das zweite Halbfinale zwischen der SG Lendershausen/Ostheim und dem SV Rügheim/Mechenried. Die beiden Verlierer der Halbfinals bestreiten am Sonntag um 16 Uhr das kleine Finale. Um 18 Uhr steigt dann das Endspiel um den Stadtmeistertitel. Das Finale wird zugleich für den Totopokal gewertet. di