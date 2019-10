Um Stadttitel bei der SSV

Die Schachspielervereinigung Burgkunstadt richtet auch in diesem Jahr wieder die Stadtmeisterschaft von Burgkunstadt im Schach aus.

Anmeldeschluss ist Freitag, 18. Oktober, im Vereinslokal Drei Kronen, Lichtenfelserstraße 24, um 20 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner von Burgkunstadt und seinen Ortsteilen sowie die aktiven Mitglieder der Schachspielervereinigung Burgkunstadt. Gespielt wird nach der oberfränkischen Turnierordnung. Nach der Auslosung findet das Stadtmeisterschafts-Blitzturnier statt, für das die gleichen Bedingungen gelten.

Sonntag Bezirksoberliga-Start

Am Sonntag, 20. Oktober, trägt die erste Mannschaft der Schachspielervereinigung ihren ersten Kampf nach dem Aufstieg in der Bezirksoberliga Oberfranken aus. Beginn ist um 9 Uhr im Vereinslokal. Gegner ist die erste Mannschaft aus Höchstadt, die im letzten Jahr noch in der Regionalliga spielte.

Das Zuschauen bei dieser sicher interessanten Begegnung ist möglich. Es herrscht allerdings strikte Turnierruhe! red