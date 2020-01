Um Kreistitel der D-Jugend

Am morgigen Sonntag werden in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein die Futsal-Meister der D-Junioren im Fußballkreis Coburg/Lichtenfels/Kronach ermittelt. Zehn Mannschaften wetteifern um den Titel und die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft.

Ab 10 Uhr rollt der Ball. Das Auftaktspiel bestreiten die Talente des Gastgebers TSV Staffelstein gegen die SG Mitwitz. Die Staffelsteiner Kicker treffen in der Gruppe 1 noch auf die DJK/TSV Rödental, die SG Grub am Forst sowie auf die SG Meilschnitz.

In der Gruppe 2 treten die SG Ahorn, der FC Coburg, die JFG Rödental, die JFG GW Frankenwald und die SG Altenkunstadt an und wollen sich als einer der beiden Gruppenersten für das Semifinale qualifizieren. Ab 15 Uhr beginnen die Halbfinals. Das Spiel um Platz 3 ist für 15.30 Uhr angesetzt, das Finale um 15.45 Uhr.

Die Bezirksmeiterschaft findet am Sonntag, 2. Februar, in der Windeckhalle in Burgebrach statt. red