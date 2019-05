Um Gautitel in Staffelstein

Der Freihandschützenverein Bad Staffelstein ist dieses Jahr erstmals Ausrichter der Gaumeisterschaft Oberfranken Nord mit dem Bogen im Freien.

Die Meisterschaft findet am heutigen Samstag auf der Bogensportanlage der Freihandschützen gegenüber dem Schützenhaus in Bad Staffelstein am Pferdsfelderweg statt. Schützen aus dem Gau Oberfranken Nord messen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ihre Kräfte auf Entfernungen von 18 bis 70 Metern in sämtlichen Altersklassen, um die Limitzahlen, die zur Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft nötig sind, zu erreichen.

Mit Paul Schramm, Michael Horn und Lukas Reuther hat der Ausrichter gleich drei Titelverteidiger in seinen Reihen. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei. hakl