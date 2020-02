Um die Tiere kümmern

Das Thema Natur ist mit der weiter fortschreitenden Erderhitzung aktueller denn je. Die Menschen müssen handeln. Auch der Landkreis Forchheim sieht sich diesem Thema verpflichtet und ermöglicht jungen Menschen mit einem Freiwilligen Ökologischen Jahr im kreiseigenen Wildpark Hundshaupten das Lernen und Arbeiten im Bereich Umweltbildung sowie im Natur- und Umweltschutz.

Die Freiwilligen arbeiten im Bereich der Tierpflege und der Umweltbildung mit und erhalten neben der Wissensvermittlung zum Thema Tiere und deren Lebensräume auch biologische Zusammenhänge aufgezeigt. Im Laufe des Jahres werden die Freiwilligen an eigenen Projekten arbeiten, bei Veranstaltungen mitwirken sowie Führungen und Kindergeburtstage durchführen.

Wer nach der Schule nicht direkt in die weitere Ausbildung oder Studium starten will, wer den Kopf nicht ausschalten will, wenn es um die ökologisch nachhaltige Gestaltung der Zukunft geht und wer zwischen 16 und 26 Jahre alt ist, kann sich auf die Stelle bewerben. Details zum Verfahren finden sich unter www.foej-bayern.de oder über den Bund der katholischen Jugend (BDKJ).

Nach Absprache wäre auch ein Beginn nach dem 1. September möglich. Rückfragen an die Leitung des Wildparks (09191/861282) oder das Personalmanagement des Landratsamtes (09191/861100).