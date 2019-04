Um den Titel in Berlin

Die U18-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg haben sich in der Mädchen-Bundesliga (WNBL) im Laufe der Saison prächtig entwickelt. Der Lohn: Das Team von Trainer Konni Weiß qualifizierte sich für das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft, das "Top 4", in Berlin. Im Halbfinale treffen die DJK-Talente am Samstag, 27. April, um 16 Uhr in der Goethe-Oberschule auf den Gastgeber TuS Lichterfelde. Den anderen Endspielgegner ermitteln anschließend die TS Jahn München und die ChemCats Chemnitz. Tags darauf finden die finalen Spiele statt. mis