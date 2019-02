Um den Schaden nicht gekümmert

Im Begegnungsverkehr berührten sich am Freitagmorgen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Windheim und der Kreisstraße KG 20 zwei Pkw an den Außenspiegeln. Der Fahrer einer am Unfall beteiligten weißen Audi-Limousine entfernte sich unerkannt in der Dunkelheit. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Sachschaden am zweiten beteiligten Pkw liegt bei ca. 300 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht Unfallzeugen. pol