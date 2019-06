Um Bayerntitel in Staffelstein

An Wochenende ist das Staffelsteiner Stadion wieder fest in den Faustball-Hand. Dort werden die bayerischen Meisterschaften der Altersklassen 14 und 18 ermittelt.

Am Samstag spielen die Jungen und Mädchen der U14. Erstmals ist der gastgebende TSV auch mit einer Jungenmannschaften vertreten. Beide Meisterschaften beginnen um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Mädchen treffen im Modus Jeder-gegen-jeden auf den TV Stammbach, den TV Herrnwahlthann, den TV Segnitz und den SV Amendingen. Bei den Jungs starten acht Mannschaften in zwei Vorrundengruppen. Die Staffelsteiner treffen in Gruppe B auf den TV Eibach, den TV Herrnwahlthann und den MTV Rosenheim. Auch wenn beide TSV-Teams mit einer Mannschaft starten, die größtenteils noch in der U12 spielberechtigt ist, wollen sie vor heimischer Kulisse der Konkurrenz Paroli bieten.

U18 peilt den Titel an

Am Sonntag ermittelt die U18 ihre Titelträger. Bei den Mädchen will das erfolgreiche Staffelsteiner Mädchenteam die Meisterschaft sichern. Gespickt mit Zweitliga-Damenspielerinnen will das Team um U18-Nationalspielerin Jule Donath die Konkurenz aus Veitsbronn, Herrnwahlthann, Landshut und Amendingen in die Schranken weisen. spo