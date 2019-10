In der Buchhandlung Riemann stellt Ulrike Grunewald am Dienstag, 15. Oktober, die Biografie über Prinz Alberts Mutter vor. Gebrandmarkt als "Schand-Luise", geriet Luise von Sachsen-Coburg-Saalfeld, die Schwiegermutter von Königin Victoria, nach ihrem frühen Tod schnell in Vergessenheit. Beginn der Lesung ist um 20 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung und an der Abendkasse. red