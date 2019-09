Der CSU-Ortsverband Burk lädt zu einer politischen Veranstaltung am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in das Gasthaus "Roter Ochs" in den Forchheimer Stadtteil Burk ein. Bezirksrat Ulrich Schürr berichtet über die Arbeit des oberfränkischen Bezirkstages sowie seine Aufgaben und Tätigkeit in diesem Gremium. Anschließend gibt es eine Diskussionsrunde. red