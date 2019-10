Ullrich liest aus dem "Zauberberg"

In einer Lesereihe nimmt sich Stephan Ullrich, Schauspieler am E.T.A.-Hoffmann-Theater in dieser Spielzeit Thomas Manns monumentalen Zeit- und Bildungsroman "Der Zauberberg" vor.

An sieben Abenden präsentiert Ullrich motivisch zusammenpassende Auszüge, sodass Kenner des Romans überraschende Aspekte entdecken und Neueinsteiger in die Tiefen des Stoffs eintauchen können. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Der erste Teil der Reihe findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 20 Uhr in der Treffbar des Theaters statt. Zum Auftakt der Reihe führt Friedhelm Marx, Vize-Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, in das Thema ein. red