Ulla Schmidt zu Gast

In der Reihe "Fraktion vor Ort" kommt am Montag, 17. September, ab 19 Uhr, auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar, die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt in den Burkardus-Wohnpark in Bad Kissingen, um unter dem Motto "Familien unterstützen - für ein solidarisches Land" über die familienpolitischen Ziele der SPD-Bundestagsfraktion zu diskutieren. Die Bundestagsabgeordnete aus Aachen war nicht nur acht Jahre lang Gesundheitsministerin, sondern ist auch eine erfahrene Familienpolitikerin. Drei Jahre lang war sie als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion unter anderem für den Bereich Familien zuständig. Der Bereich Soziales gehörte während ihrer Zeit als Ministerin einige Jahre zum Gesundheitsressort. Als ehemalige Lehrerin an einer Schule für Lernbehinderte sowie als aktuelle Bundesvorsitzende der Lebenshilfe e. V. ist Ulla Schmidt außerdem eine Expertin auf dem Gebiet der Inklusion. red