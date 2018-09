Ulla Schmidt zu Gast bei der Offenen Behindertenarbeit

Gemeinsam mit ihrer Parteikollegin MdB Sabine Dittmar (SPD) besuchte Ulla Schmidt, ehemals Bundesgesundheitsministerin, die Lebenshilfe Bad Kissingen. Ulla Schmidt war von 2001 bis 2009 Gesundheitsministerin und von 2013 bis 2017 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Seit September 2012 ist die gebürtige Aachenerin, die auch heute noch als Bundestagmitglied aktiv ist, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe Deutschland. So war es ihr erster offizieller Besuch bei der Offenen Behindertenarbeit (OBA) der Lebenshilfe in Bad Kissingen. Von der Nüdlinger Einrichtung kommend, besuchte sie die Einrichtung in der Gartenstraße 8, wo die OBA ein kleines Wohnheim mit acht Einzelzimmerwohnungen unterhält. "Ambulantes, unterstütztes Wohnen" wird hier von Behinderten praktiziert. Betreuer kommen stundenweise vorbei und helfen in schwierigen Lebenssituationen, andere halten im großen Gemeinschaftsraum diverse Kurse und Angebote der Offenen Behindertenarbeit ab. So auch beim Besuch der Lebenshilfe-Bundesvorsitzenden MdB Ulla Schmidt, als gerade ein von Eva Feichtinger durchgeführter Malkurs stattfand.