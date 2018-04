Ulich liest Hoffmann

Zu einer musikalischen Soiree lädt die E.T.A.-Hoffmann-Gesellschaft am morgigen Samstag, 14. April, um 20 Uhr in das E.T.A.-Hoffmann-Haus, Schillerplatz 26, ein. Im Rahmen der Fantasie- und Nachtstücke aus Hoffmanns musikalisch-poetischem Laboratorium liest Andreas Ulich die Erzählung "Das Sanctus".



Begleitung auf Tafelklavier

Anna Köbrich spielt dazu passende Werke auf dem original erhaltenen Tafelklavier von 1810. In seiner Erzählung "Das Sanctus" spürt E.T.A. Hoffmann dem Einfluss der Psyche auf die menschliche Gesundheit nach und entführt uns bis nach Granada, ins Spanien des späten 15. Jahrhunderts, teilen die Veranstalter mit. Die Soiree findet mit Unterstützung der Staatsbibliothek Bamberg und der VHS Bamberg statt. red