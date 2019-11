Ulich gibt den Haarpoeten

Das Musterbild eines närrischen Coiffeurs können die Besucher einer Soiree im Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Haus am morgigen Samstag, 20 Uhr, erleben.

Dabei trägt der Schauspieler Andreas Ulich die entsprechenden Passagen aus dem Roman "Die Elixiere des Teufels" von E.T.A. Hoffmann vor, und die Pianistin Anna Köbrich begleitet ihn am historischen Tafelklavier von 1810. Dabei irrt die Phantasie des Haarpoeten Pietro Belcampo im Verbund mit seiner Schere und seinem Brenneisen durch den wunderbaren Lockenbau so mancher Haarpracht, bis Belcampo im Zorn den linken Backenbart eines Kommerzienrates ermordet und dem rechten gefährliche Wunden beibringt. Anmeldungen per E-Mail an info@ulich-wortkunst.de oder unter Telefon 0951/9684493. red