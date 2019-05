Uli Scherbel begeistert

Singen, Spielen, Tanzen, Steppen - hört man diese Begriffe in einem Atemzug, dann weiß man sofort, um welchen Musicaldarsteller aus dem Frankenwald es geht: Uli Scherbel. In der Kombination dieser Disziplinen ist der in Kronach geborene Bühnenprofi ein Garant für Standing Ovations und ausverkaufte Vorstellungen. Zuletzt bewies er dies auf beeindruckende Weise am Landestheater Schleswig-Holstein.

In der Hauptrolle des Don Lockwood in dem Steptanzmusical "Singin in the Rain" nach dem berühmten Filmklassiker mit Gene Kelly überrannten die Zuschauer förmlich die Theaterkasse, woraufhin sich das Flensburger Haus dazu entschloss, zu den 24 Vorstellungen noch sechs weitere ins Programm zu nehmen.

Uli Scherbel verleiht dem Don Lockwood, der im Zentrum einer unterhaltsamen Geschichte aus der Ära des Übergangs vom Stumm- zum Tonfilm steht, einen unwiderstehlichen Hollywood-Glanz und überzeugt vor allem in den aufwendig choreografierten Steptanznummern durch technische Perfektion und elegante Leichtigkeit. Uli Scherbel tanzt und fliegt förmlich über die Bühnenbretter und lässt einen sogar Gene Kelly vergessen. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass das Landestheater Schleswig-Holstein Uli Scherbel auch in der Spielzeit 2019/2020 verpflichtet hat, und zwar in der Hauptrolle des Broadwayklassikers "Guys and Dolls". Damit steht er dann bereits zum dritten Mal hintereinander im Zentrum einer Flensburger Musicalproduktion.

Umso mehr genießt er seine seltenen Aufenthalte zuhause, die er zwischen den vielen Verpflichtungen zum Beispiel am vergangenen Wochenende bei der ausverkauften Musicalgala in Ludwigsburg einschiebt. Dabei freut es die Kronacher in solchen Fällen ganz besonders, wenn diese Besuche zuhause mit einem Bühnenauftritt verbunden sind wie etwa im vergangenen Jahr beim Benefizkonzert in Rothenkirchen. Denn die Nachfrage nach Veranstaltungen mit Uli Scherbel in Kronach ist nach wie vor ungebrochen. Auf Seiten der Stadt Kronach gibt es bereits Planungen für weitere Events mit Uli Scherbel. Tipp: Für die letzte Vorstellung von "Singin in the Rain" mit Uli Scherbel am Samstag, 25. Mai, in Flensburg gibt es noch wenige Restkarten. Weitere Informationen unter www.sh-landestheater.de. red