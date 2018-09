Ukulele-Abend in Oberschleichach

Die Volkshochschule Landkreis Haßberge bietet am Dienstag, 11. September, von 19 bis 21.30 Uhr den Kurs "Ukulele - Freude in den Wochenalltag bringen". Der Kurs ist eine Weiterführung für alle, die schon an einem Ukulele-Abend dabei waren oder Vorkenntnisse mitbringen. Es gibt eine Erweiterung an Liedern und Griffen. Der Abend unter der Leitung von Malou Eberspächer findet im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach statt. Anmeldungen zu diesem Kurs nimmt die VHS-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 09521/942000 entgegen.