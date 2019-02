UKG-Prinzenpaar geht in die Verlängerung

In einer Feier wurde auch in Untererthal wieder der aktuelle Sessionsorden 2019 der Untererthaler Karnevalsgesellschaft e.V. (UKG) vorgestellt. In diesem Jahr hat er die Freiwillige Feuerwehr Untererthal als Motiv.

Mit Spannung wurde natürlich auch wieder die Proklamation des "neuen" Prinzenpaares erwartet. Zur großen Freude von allen UKG'lern hat sich das noch amtierende Prinzenpaar Prinzessin Bea I. und Prinz Hubert I. bereit erklärt, in die Verlängerung zu gehen und freut sich auch schon wieder sehr darauf, zahlreiche Gäste in Untererthal begrüßen zu dürfen.

Durch den Fastnachtsverband Unterfranken (vertreten durch Tobias Brand, Bezirkspräsident, und Andre Köstner, Beirat) und die FEN Regionalverband Unterfranken (vertreten durch Jürgen Seit, Vizepräsident, und Richard Riegler, Schatzmeister) wurden wieder verdiente Mitglieder für ihr Engagement im Verein ausgezeichnet.

Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen findet am Sonntag, 3. Februar, ab 10 Uhr im Landgasthof Goldenes Kreuz in Untererthal für die beiden örtlichen Prunksitzungen statt. Karten können für die Sitzungen am Freitag, 15. Februar, und am Samstag, 16. Februar, erworben werden. Pro Person können wieder nur maximal 24 Karten (2 Tische) je Veranstaltung ausgegeben werden.

Als Gäste in Untererthal begrüßt die UKG in diesem Jahr die befreundeten Karnevalsvereine aus Bad Neustadt, Ebenhausen, Schwärzelbach, Euerdorf und Wargolshausen. Beginn ist an beiden Tagen um 19.11 Uhr in der Erthalhalle in Untererthal.

Am Sonntag, 17. Februar, startet ab 14 Uhr auch wieder der traditionelle Kinderfasching mit viel Spaß und Spielen. Auf dem Programm stehen auch wieder Tänze der UKG Kindergarde, des UKG Tanzmariechen Duo und Garden befreundeter Vereine.

Zum Abschluss der Session findet am Samstag, 9. März, ab 19 Uhr das traditionelle Männerballett-Turnier der UKG statt.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt. Alle Termine findet man auch auf der UKG Homepage im Internet unter www.ukg-untererthal.de. red