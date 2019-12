Uhr wurde aus Vitrine gestohlen

Die Eigentümerin eines Schmuckgeschäftes in der Ludwigstraße erstattete bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen Anzeige wegen Diebstahls, da aus ihrem Geschäft eine hochwertige, silber/schwarze Uhr der Marke Jacques Lemans im Wert von 1250 Euro in der Zeit von 4. bis 10. Dezember entwendet wurde. Bis zum Diebstahl war die Uhr Auslage auf einer Vitrine im Geschäft. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb der Uhr geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefon-Nr.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol