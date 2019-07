"Uferlos": Sommerfest und Kundgebung

Am heutigen Samstag findet in Bamberg nicht nur das Sommerfest des Vereins Uferlos e. V., Schwule und Lesben in Bamberg, statt. Sondern weil der Verein 40-jähriges und das Sommerfest 25-jähriges Jubiläum haben, wird ab 13.30 Uhr ein Mini-Christopher-Street-Day stattfinden. Dazu ist ein Demonstrationszug mit einer großen Fußgruppe sowie einer Sambagruppe geplant. Dieser Zug soll sich ab 13.30 Uhr vom Maxplatz aus über den Gabelmann, über die Obere Brücke durch das Rathaus, durch die Karolinenstraße und die Sandstraße bewegen. Über die Elisabethenstraße und die Aufseßstraße soll sich der Zug dann auf dem Benediktinerweg (deshalb nur Fußgruppe) hoch zum Michaelsberg-Pavillon bewegen. Dort läuft ab 15 Uhr das Sommerfest, das Besucher aus ganz Franken und darüber hinaus nach Bamberg bringt. Am Pavillon sind auch ein paar Info-Stände geplant. red