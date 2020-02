ÜWG-Liste nominiert

Die Überparteiliche Wählergemeinschaft (ÜWG) Viereth-Trunstadt traf sich im Saal der Brauerei "Mainlust" in Viereth zu ihrer Nominierungsversammlung. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden nach der Vorstellung der Kandidaten die 16 Bewerber sowie die zwei Ersatzleute per Stimmzettel einstimmig gewählt.

Die Liste der ÜWG: 1. Hubert Ebitsch, 2. Rainer Hohner, 3. Dieter Ziehr, 4. Holger Birklein, 5. Felicia Kroll, 6. Jonas Linzmayer, 7. Matthias Schneider, 8. Tanja Lauterbach, 9. Christian Zweier, 10. Sebastian Nüßlein, 11. Peter Reh, 12. Erich Beck, 13. Marco Herrmann, 14. Harald Wiegärtner, 15. Paul Hülswitt, 16. Thomas Nüßlein; Ersatzleute: Udo Kraus, Stefan Eichhorn.

Ziel ist ein fünfter Sitz im Rat

Der Zweite Bürgermeister Hubert Ebitsch bedankte sich bei allen Kandidaten, Helfern und Gönnern und erklärte das Hinzugewinnen eines weiteren Gemeinderatsitzes (bisher sind es vier) als Ziel.

Er sagte, dass zusammen mit Bürgermeisterin Regina Wohlpart und den Gemeinderäten Holger Birklein, der bei der letzten Wahl die meisten ÜWG-Stimmen erhalten hatte, Rainer Hohner, Rita Zweier und seiner Person die meisten Programmpunkte der letzten Wahl verwirklicht beziehungsweise angegangen worden seien. Dazu zählte er etwa das Schaffen der notwendigen Voraussetzungen für die sozialen Bereiche, wie etwa Schule und Vereine, oder zum Beispiel auch die Sanierung des Trunstadter Schlosses.

Die Kandidaten vor Ort treffen

Ebitsch lud zudem zu den Wahlinformationsabenden ein, die, wie er erklärte, unter Umständen auch gemeinsam mit anderen Listen stattfinden könnten: am 6. Februar, 19 Uhr, im "Brunnastübla" in Stückbrunn; am 11. Februar, 19 Uhr, in der Brauerei Kundmüller in Weiher; am 17. Februar, 19 Uhr, in der Schloßbräu in Trunstadt sowie am 18. Februar, 19 Uhr, in der Gaststätte "Mainlust" in Viereth. red