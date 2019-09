Uetzing-Serkendorfer Nachwuchsmusiker für ihre Leistungen geehrt

Dass der Musikverein Uetzing-Serkendorf auf eine gute Ausbildung der Nachwuchsmusiker sehr viel Wert legt, ist hinlänglich bekannt. Das zeigt sich schließlich auch in der Qualität der "Nussominis" und der "Nussolinos". Kürzlich wurde der Nachwuchs für seine Leistungen geehrt. Vor einem großen Publikum beim Pfarr- und Erntedankfest überreichte der Kreisbeisitzer im Kreisverband Lichtenfels des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Andreas Pratsch, das Junior-Abzeichen an zahlreiche Nachwuchsmusiker. Nach zwei Jahren musikalischer Ausbildung steht am Ende das Ablegen des Junior-Abzeichens.

Die "Nussominis" Emma Kerner, Lotta Trunk, Johanna Wiemann (alle Querflöte), Raphael Vogt (Posaune), Jakob Wudy (Trompete) und Katharina Weis (Klarinette) stellten souverän ihre "musikalische Fitness" unter Beweis.

Mit besten Ergebnissen bestanden

Neben den Nachwuchsmusikern wurden auch einige "Nussolinos" für erfolgreiches Musizieren ausgezeichnet. Die Prüfung umfasste einen theoretischen und einen praktischen Teil, den alle Prüflinge dank guter Vorbereitung mit besten Ergebnissen bestanden. So erhielten die "Nussolinos" Luca Dinkel (Schlagwerk), Niklas Lazarz (Trompete), Maria Schütz (Querflöte), Jannik Werner (Klarinette), Paula Wudy (Waldhorn) und Jonas Kunzelmann (Tuba) das Abzeichen D1 in Bronze sowie Lea Vogt, Eva-Maria Weis (beide Querflöte), Noah Funk (Saxophon) und Eva Hämmer (Euphonium) das Abzeichen D2 in Silber.

Vorsitzender Markus Krappmann und Ausbildungsleiter Marcus Ultsch gratulierten den Jungmusikern. Musikalische Leiterin der "Nussominis" und der "Nussolinos" ist Astrid Krappmann. Wer seinem Kind eine Ausbildung am Instrument ermöglichen möchte, kann sich unter ausbildung@blaskapelle-uetzing.de melden. gkle