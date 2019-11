ÜPL tritt für eine gute Zukunft Eltmanns ein

Bei ihrer Nominierungsversammlung hat die ÜPL (Überparteiliche Liste Eltmann) ihre Kandidatenliste für die zur Stadtratswahl 2020 aufgestellt.

Vorsitzender Peter Klein zeigte in seiner Rede vor 30 Mitgliedern auf, dass im derzeitigen Stadtratsgremium immer sachlich und fair miteinander umgegangen werde. Das wünschte sich der Vertreter der Freien-Wähler-Gruppe auch für die neue Legislaturperiode.

Klein stellte fest, dass 20 engagierte Frauen und Männer auf der Liste der ÜPL für die Stadtratswahl am 15. März 2020 kandidieren. Sechs Frauen und 14 Männer im Alter zwischen 21 und 67 Jahren wollen im neuen Stadtratsgremium Verantwortung für die Zukunft der Stadt Eltmann übernehmen. Die 20 Kandidaten stellten sich vor und erläuterten, warum sie zum einen für die ÜPL antreten, und zum anderen, was sie für die Kandidatur motiviert hat. Alle Bewerber brachten zum Ausdruck, dass sie die Stadt Eltmann und ihre Stadtteile auch in Zukunft bestens gerüstet sehen wollen. Dafür wollen sie sich mit ganzer Kraft einsetzen, wie sie versprachen.

Im Anschluss beschlossen die anwesenden Wahlberechtigten, über die vorbereitete Liste insgesamt abzustimmen. Einstimmig wurden die Kandidaten gewählt und in folgender Reihenfolge werden sie sich am 15. März 2020 den Wählern präsentieren: 1. Peter Klein; 2. Jürgen Malinowski, Weisbrunn; 3. Diana Stark-Heil; 4. Fabian Hümmer; 5. Dr. Josef Scheller; 6. Uwe Pappenheimer, Roßstadt; 7. Paul Kremer; 8. Tatjana Rumpel; 9. Max Kundmüller; 10. Johanna Kremer; 11. Benedikt Fösel; 12. Susanne Grüßner; 13. Wolfgang Stapf; 14. Frank Hemmerich; 15. Stefan Pflaum; 16. Richard Kundmüller; 17. Joachim Friedsam; 18. Corina Karl;

19. Jan Malinowski, Weisbrunn; 20. Katja Müller. Zu Ersatzkandidaten wurden berufen: Helmut Bühl und Thomas Neeb aus Weisbrunn.

Vorsitzender Peter Klein teilte mit, dass zur Kommunalwahl 2020 seitens der ÜPL keine Plakatwerbung stattfinde. Man wolle damit einen kleinen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten, unterstrich er. red