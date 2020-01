ÜPL stellt sich und ihre Ziele vor

Nachdem alle Vorbereitungen zur Kommunalwahl am 15. März abgeschlossen sind, stellen sich die 20 Kandidaten der Überparteilichen Liste (ÜPL) den Bürgern der Stadt Eltmann und der Stadtteilen vor.

Dabei werden neben den persönlichen Daten auch die Ziele für die nächste Legislaturperiode dargelegt. Die dargestellten Ziele sollen wie bisher in sachlichen Diskussionen des neu gewählten Stadtratsgremiums umgesetzt werden. Dass Eltmann so gut dasteht, ist laut ÜPL vor allem der Tatsache zu verdanken, dass fraktionsübergreifend und sachlich zum Wohle der Bürger gearbeitet wurde.

Die ÜPL gibt folgende Termine für die Wahlveranstaltungen bekannt: Die Auftaktveranstaltung ist am Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, in Limbach in der Gaststätte Salim. Die weiteren Termine sind: Montag, 10. Februar, 19 Uhr, in Eschenbach im Feuerwehrhaus; Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr, in Roßstadt in der Gaststätte Schramm; Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr, Weisbrunn, Gasthaus Bräutigam; Freitag, 14. Februar, 19 Uhr, Eltmann, Gasthaus "Mainterrasse" (jede Frau erhält eine Rose); Dienstag, 18. Februar, 19 Uhr, Dippach, Gasthaus Ibel; Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, Lembach, Gemeindehaus;

Freitag, 13. März, 20 Uhr, Eltmann, Gasthaus "Zur Wallburg". Darüber hinaus präsentieren sich die Kandidaten am Samstag, 29. Februar, ab 9 Uhr an zwei Ständen am Steinerts-platz und am Wertstoffhof. sw