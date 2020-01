ÜLCWG stellt sich auf

Unter Leitung von Sprecher Edgar Schmitt traf sich die Oberhaider ÜLCWG zu ihrer Nominationsversammlung für die Kommunalwahl 2020. Mit einem gelungenen Mix von Erfahrung und neuen Ideen bringen sich die Kandidaten in die Liste ein, teilt die Gruppierung mit. Es sei beruflich die gesamte Breite - vom Studenten über den Landwirt und Industriearbeiter bis zum Selbstständigen - vertreten.

Gemeinderat Andreas Klarmann zeigte sich erfreut von der Tatsache, dass auch in der ÜLCWG die Jugend stark vertreten ist und sich aktiv und motiviert an der Gemeindearbeit beteiligen möchte. An Ideen fehlt es nicht, wurde bereits bei der Nomination und der anschließenden regen Diskussion sichtbar. Bereits in einigen Ausschüssen vertreten möchte die ÜLCWG die Gemeinde voranbringen und wirtschaftlich und ökologisch Akzente setzen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Die vorgeschlagenen Kandidaten samt Reihenfolge wurden einstimmig angenommen.

Am 14. Februar um 19 Uhr in Unterhaid, am 1. März um 10 Uhr in Staffelbach und am 6. März um 19 Uhr in Oberhaid möchte sich die Liste nochmals der Gemeinde vorstellen und auch Fragen beantworten.