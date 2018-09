Uehlfelder Wehr hat jetzt einen "First Responder"

Geschieht ein Unfall auf den Straßen im Landkreis, kommt es auf jede Sekunde an. Denn sie entscheiden über Leben und Tod. Deshalb darf eine Zeit von zwölf Minuten bis zur Ankunft des Sanitäters nicht überschritten werden. Dieses Intervall wird laut Felix Flohr, dem ersten Vorstand der Feuerwehr Uehlfeld, meistens auch gebraucht, wenn in und rund um Uehlfeld ein Unfall passiert.

Weil aber oft auch schon zwölf Minuten zu lange sind, hat die Feuerwehr Uehlfeld seit Sonntag ein "First Responder"-Fahrzeug. Das ist ein geräumiges Auto, das die Grundausstattung für erste Hilfe beherbergt - und dabei durchschnittlich auch noch über sieben Minuten früher am Einsatzort ist als der Rettungswagen. "Wir sehen uns als zusätzliches Rettungslied", erklärt Flohr.

Ob ein Notfallrucksack mit Beatmungsbeutel, Sauerstoffflasche, Halskrause oder Defibrillator: Das Auto besitzt erstaunlich viel Ausrüstung. Damit kann die Wartezeit, bis der Notarzt eintrifft, optimal und professionell überbrückt werden. 20 Feuerwehrler aus Uehlfeld haben sich schon zum "First Responder" weiterbilden lassen und sind seit dem Wochenende im Einsatz.

Rund 80 bis 100 Einsätze erwartet Flohr jährlich. Immer wenn der Einsatz eines Notarztes notwendig ist, rückt auch der "First Responder" aus. Dabei ist die Hilfeleistung für den Geschädigten am Unfallort völlig kostenlos. Alle Einsatzkräfte des "First Responder" arbeiten ehrenamtlich, das Fahrzeug wurde durch Spenden finanziert.

38 000 Euro hat es gekostet, auch der Unterhalt des Fahrzeugs wird weiter durch Privatspenden und Spenden seitens der Gemeinde gestemmt. Als das Auto am Sonntag im Rahmen des Tags der offenen Tür eingeweiht wurde, waren die Verantwortlichen sichtlich stolz, immerhin hatte es drei Jahre Vorlaufzeit gebraucht, bis man die Spenden beisammen hatte. Bürgermeister Werner Stöcker, der selbst schon jahrelang Mitglied der Feuerwehr ist, zeigt sich den Helfern erkenntlich: "Diese Wehr hat es sich redlich verdient." yh