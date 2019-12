"Uehlfeld ist sicher ein Leuchtturm unter den Gemeinden in Franken"

In Zeiten, in denen das Thema Umweltschutz immer mehr auf die Agenda rückt, wird auch der Druck auf die Kommunen größer. Bereits vor fünf Jahren hat die Gemeinde Uehlfeld sich des Themas angenommen. Mit einem Energiekonzept und einer Umsetzungsbegleitung in energetischen Fragen wollte der Gemeinderat in Sachen Umweltschutz weiter vorankommen. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde die Umsetzungsbegleitung abgeschlossen und ein Resümee gezogen.

Zwar gibt es bereits ein kommunales Wärmenetz, ein zweites sollte laut Wolfgang Seitz von der Energieagentur Nordbayern aber noch entstehen. Er begleitete die Gemeinde in den letzten Jahren bei energetischen Fragen. "Das Interesse der Bevölkerung war nicht so groß", sagte Seitz. Diejenigen, die Interesse hatten, wohnten zu weit auseinander, so dass auf dem Weg zu viel Wärme verloren gegangen wäre.

Bürgermeister Werner Stöcker (CSU) sieht aber auch das zum damaligen Zeitpunkt günstige Öl als einen Grund für das geringe Interesse. "Die Gemeinde war ihrer Zeit voraus", meinte Stöcker. Ein zweites Wärmenetz wurde nicht installiert.

Energieverbrauch analysiert

Außerdem hat Wolfgang Seitz in den letzten Jahren den Energieverbrauch genau analysiert. "Man sieht relativ schnell, wann der Stromverbrauch steigt", erklärte Seitz. Bei der Uehlfelder Kläranlage sei das vor allem in den letzten trockenen Sommern der Fall gewesen. Wegen des technischen Mehraufwands zur Reinigung des Abwassers steigt auch der Stromverbrauch.

Auf Uehlfelds Dächern sind auch einige Photovoltaikanlagen angebracht. Auch auf dem neuen Teil des Rathauses sollen Solarzellen installiert werden.

Auf LED-Technik umstellen

Großes Einsparpotenzial sieht Experte Seitz hingegen bei der Straßenbeleuchtung. Würde die Gemeinde alle Laternen auf LED-Technik umstellen, "würde das einen deutlichen Unterschied machen." Über 50 Prozent der Energie könnten laut Seitz eingespart werden - und das, obwohl viele der Laternen nachts sogar ausgeschaltet werden. Die Gemeinde stellt für die Umstellung seit rund fünf Jahren pro Jahr 15 000 Euro zur Verfügung. "Wir machen das peu à peu", meinte der Bürgermeister. Bei Dorferneuerungen werde ausschließlich LED-Technik verwendet.

"Bereitschaft ist sehr hoch"

Doch Wolfgang Seitz sieht die Entwicklung der Gemeinde durchweg positiv: "Uehlfeld ist sicher ein Leuchtturm unter den Gemeinden in Franken", meinte er und merkte neben dem kommunalen Wärmenetz vor allem die Entwicklung im Dorfinneren an. Den Ortskern mit einem neuen Regionalmarktplatz zu stärken, sei "sehr wichtig aus energetischer Sicht". Die Bürger müssten weniger oft ins Auto steigen, um einkaufen zu gehen.

"Die Bereitschaft des Bürgermeisters und des Gemeinderats ist sehr hoch", meinte der Experte weiter. Ein Leuchtturm eben - aber hoffentlich einer mit LED-Beleuchtung. yh