Uehlfeld in TV-Doku

"Bayerns Streit ums Trinkwasser " heißt eine TV-Dokumentation, die am Mittwoch, 4. Juli, um 22 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Wie der BR mitteilt, geht es unter anderem um die Frage, ob die Lasten des Wasserschutzes gerecht verteilt sind. Eines der Beispiele in der Doku ist Uehlfeld , wo vor kurzem gegen den Willen der Gemeinde und des Landrates ein neues Wasserschutzgebiet per Selbsteintritt des Umweltministeriums durchgesetzt wurde. Kommunalpolitiker und Bürger sind sauer, weil so eine weitere Entwicklung von Uehlfeld unmöglich wird.